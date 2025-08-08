La UEB Cividale presenta nuovo look, preparatore atletico e fisioterapista

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I colori gialloblu, a scolpire il contrasto che dà risalto all’ideale Croce longobarda impressa al centro della muta, simbolo dell’identità ducale e del profondo legame con il luogo di appartenenza. Sono questi i principali elementi che compongono le nuova divise della UEB Cividale, svelate questa mattina a Lignano Pineta, a 3 giorni dal via della preparazione estiva della squadra di coach Stefano Pillastrini.
Oltre a look aggiornato, il tecnico da quest’anno conterà su uno staff atletico e medico rinnovato, presentato proprio in occasione dell’appuntamento in riva all’Adriatico. Dal professor Claudio Bordon, al giovane due Tommaso Mazzilis-Luca Lazzaroni.