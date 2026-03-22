La UEB di scena a Scafati, trasferta cruciale per i playoff

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Fari puntati sulla UEB Cividale, che questo pomeriggio affronterà la Givova Scafati, in un’inedita trasferta valevole per la 31a giornata di Serie A2. Una gara cruciale per la corsa playoff della squadra di coach Pillastrini, difatti un eventuale successo permetterebbe ai ducali di agganciare i campani in classifica, a quota 36 punti, oltre a garantirsi il vantaggio nello scontro diretto.
Palla a due fissata alle ore 18:00, e gara che sarà trasmessa in differita su Telefriuli a partire dalle 22:00.