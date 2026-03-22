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Cronaca

La UEB di scena a Scafati, trasferta cruciale per i playoff

Redazione
Autore: Redazione

Fari puntati sulla UEB Cividale, che questo pomeriggio affronterà la Givova Scafati, in un’inedita trasferta valevole per la 31a giornata di Serie A2. Una gara cruciale per la corsa playoff della squadra di coach Pillastrini, difatti un eventuale successo permetterebbe ai ducali di agganciare i campani in classifica, a quota 36 punti, oltre a garantirsi il vantaggio nello scontro diretto.

Palla a due fissata alle ore 18:00, e gara che sarà trasmessa in differita su Telefriuli a partire dalle 22:00.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

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