domenica 21 Dicembre 2025
La UEB non eguaglia l’energia di Avellino e cade in casa 75-82

Nell'ultima gara casalinga dell'anno solare, la UEB Cividale paga gli sforzi di un dicembre ad alta intensità
Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il tabù casalingo pre-Natalizio, l’ostica di Avellino, il solito Mussini e il temperamento del grande ex.

Sono almeno 4 i fattori sfavorevoli alla UEB Cividale, che dopo Rimini, cade in casa per 77 a 85, a due mesi dall’ultimo precedente.

Nella sera dell’atteso ritorno al PalaGesteco del pirata Dell’Agnello, Coach Pillastrini è costretto a rinunciare a Marangon, vittima di una distorsione alla caviglia, e deve presto gestire Francesco Ferrari, gravato subito da 2 falli. I rilanci dei due Alessandri, Amici e Ferrari, non bastano a limitare l’energia degli irpini, più incisivi e abili ad accumulare un distacco di 9 punti al primo intervallo.

Gli ospiti danno vita a una lotta fisica che limita Cividale agli attacchi dalla lunetta, o ne sporca le percentuali realizzative, mentre in fase offensiva la squadra di coach De Carlo sfrutta i 16 punti di Chandler, i 18 di Lewis e soprattutto i 27 di un inarrestabile Mussini. E’ lui a firmare, con due triple consecutive, il massimo vantaggio di 16 lunghezze. 13 quelle che Cividale si trova a dover recuperare all’intervallo, e ritardo che i ducali, nonostante lo sforzo, non riescono pressochè mai a riportare sotto alla doppia cifra per tutto l’arco del secondo tempo.

Avellino chiude con 3 giocatori estromessi per falli, ma con un serbatoio di brillantezza che Cividale ha esaurito nel corso degli 5 impegni ravvicinati di dicembre, determinando una sconfitta che complica la corsa alle Final Four di Coppa Italia.

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

