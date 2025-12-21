La UEB non eguaglia l’energia di Avellino e cade in casa 75-82

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il tabù casalingo pre-Natalizio, l’ostica di Avellino, il solito Mussini e il temperamento del grande ex.

Sono almeno 4 i fattori sfavorevoli alla UEB Cividale, che dopo Rimini, cade in casa per 77 a 85, a due mesi dall’ultimo precedente.

Nella sera dell’atteso ritorno al PalaGesteco del pirata Dell’Agnello, Coach Pillastrini è costretto a rinunciare a Marangon, vittima di una distorsione alla caviglia, e deve presto gestire Francesco Ferrari, gravato subito da 2 falli. I rilanci dei due Alessandri, Amici e Ferrari, non bastano a limitare l’energia degli irpini, più incisivi e abili ad accumulare un distacco di 9 punti al primo intervallo.

Gli ospiti danno vita a una lotta fisica che limita Cividale agli attacchi dalla lunetta, o ne sporca le percentuali realizzative, mentre in fase offensiva la squadra di coach De Carlo sfrutta i 16 punti di Chandler, i 18 di Lewis e soprattutto i 27 di un inarrestabile Mussini. E’ lui a firmare, con due triple consecutive, il massimo vantaggio di 16 lunghezze. 13 quelle che Cividale si trova a dover recuperare all’intervallo, e ritardo che i ducali, nonostante lo sforzo, non riescono pressochè mai a riportare sotto alla doppia cifra per tutto l’arco del secondo tempo.

Avellino chiude con 3 giocatori estromessi per falli, ma con un serbatoio di brillantezza che Cividale ha esaurito nel corso degli 5 impegni ravvicinati di dicembre, determinando una sconfitta che complica la corsa alle Final Four di Coppa Italia.