La UEB si gioca il pass playoff nella “classica” contro Rimini

Tutto in una notte, per volare alla post season occupando una delle prime sette posizioni della classifica.

La UEB Cividale insegue la 4a qualificazione ai playoff di serie A2 in altrettante stagioni nella categoria, un obiettivo che per le Eagles sarebbe garantito in caso di successo nell’ultima gara di regular season, in programma oggi, alle 20:45, al “PalaGesteco”.

Sul cammino dei ducali, reduci da 5 successi consecutivi, ci sarà la Dole Rimini, che ha rappresentato l’avversaria da battere in alcuni dei momenti più importanti del recente passato gialloblu: romagnoli affrontati e battuti nella semifinale di Coppa Italia 2025 e nella finale di Supercoppa dello scorso settembre, per un bilancio complessivo che pone i friulani in vantaggio nello storico degli scontri diretti per 7 a 2. Nell’ultimo precedente, risalente esattamente a 4 mesi fa, furono però i biancorossi ad imporsi al “PalaFlaminio”, sbilanciando il conto stagionale in campionato a favore della compagine allenata da coach Sandro Dell’Agnello, attardata in classifica di 2 lunghezze.

Fondamentale per Cividale sarà vincere, al fine di evitare un arrivo a pari punti ed escludere l’ipotesi Play-in. Per riuscirci il tecnico Pillastrini avrà a disposizione l’intero roster, chiamato a limitare il talento di Marini, Simioni, Camara, Alipiev e Porter, e regalare alla Marea gialla l’ennesima soddisfazione di una stagione ancora tutta da vivere.