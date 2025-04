La via dei sapori, che da 25 anni racconta il Fvg attraverso la sua cucina e i suoi vini. In questo quarto di secolo oltre un milione di assaggi serviti, 185 eventi in 83 località di tutto il mondo, più di 35.000 bottiglie stappate.

E dunque si va avanti. a settembre sarà svelata una novità, intanto gli eventi 2025 che prenderanno il via il 17 giugno al castello di spessa e vedranno i festeggiamenti per il 25esimo anniversario l 8 luglio al castello di Udine. 72 le imprese coinvolte.