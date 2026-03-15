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domenica 15 Marzo 2026
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Cronaca

La vittima della rapina: “Tanta paura, mi hanno chiuso in garage”

Il vicino: "Anche io mi sono trovato i ladri in casa in casa, ma sono scappati"
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una villetta isolata, immersa nel verde di un grande giardino. E’ l’abitazione presa di mira ieri sera a Martignacco dai ladri, poi sorpresi dalla padrona di casa. “Ho avuto tanta paura – racconta al telefono Licia Dentesano -. Mi hanno trattenuto nell’atro di casa e poi mi hanno chiuso in garage. Per fortuna ho amici che mi stanno vicino”. Questa mattina, la donna, di 73 anni. si è recata dai carabinieri a fare la denuncia.

Non è la prima volta che via Stringher a Martignacco finisce nel mirino dei malintenzionati. Per due volte, infatti, hanno visitato il vicino della vittima, che ieri sera non si è accorto di nulla.

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Martignacco, si stringe il cerchio attorno all’aggressore del ds Cimenti

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