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Laboratorio dello spaccio con 13 chili di droga, 2 arresti

Perquisiti gli appartamenti di un 24enne di Azzano Decimo e di un 25enne di Fiume Veneto. Sequestrata anche una carabina
Redazione
Autore: Redazione

La polizia di Pordenone ha smantellato un presunto laboratorio clandestino per la lavorazione e la conservazione di droga, arrestando due giovani di 24 e 25 anni residenti ad Azzano Decimo e Fiume Veneto.

L’operazione, coordinata dalla locale Procura della Repubblica e condotta dalla Squadra Mobile, ha portato al sequestro di oltre 13 chili di hashish, circa mezzo chilo di marijuana, materiale per il confezionamento e una carabina ad aria compressa con ottica di precisione.

Le indagini erano partite a gennaio dopo l’arresto di due acquirenti trovati con oltre 200 grammi di hashish. Attraverso pedinamenti e servizi di osservazione, gli investigatori hanno individuato i presunti fornitori e monitorato i loro movimenti.

Durante le perquisizioni, eseguite con il supporto dell’unità cinofila della polizia locale di Pordenone, gli agenti hanno scoperto droga nascosta in camere da letto, garage e cantine, oltre a frigoriferi portatili utilizzati per mantenere costante la temperatura dello stupefacente. Sequestrato anche un dispositivo usato, secondo gli investigatori, per la lavorazione dell’hashish.

Le indagini hanno inoltre evidenziato l’uso di piattaforme online, applicazioni criptate e sistemi di pagamento in criptovalute per gestire lo spaccio. Per entrambi gli arrestati è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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