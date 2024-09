Laboratorio in fiamme, scoppiano bombolette spray

Un incendio ha completamente distrutto un laboratorio per hobbistica questo pomeriggio a Feletto Umberto. Le fiamme sono divampate all’interno di un piccolo fabbricato situato nel retro di una palazzina di tre piani in via XXIV Maggio, al civico 60. Il rogo, di origine accidentale, ha provocato l’esplosione di alcune bombolette spray e si è poi esteso alle travi in legno della copertura e nell’ufficio adiacente.

L’incendio fortunatamente non ha causato intossicazioni o ferimenti, se non tanta paura. Questo grazie anche alla prontezza di un vicino di casa che, accortosi del fumo che usciva dal tetto, è intervenuto con un estintore salvando il cane rimasto nel cortile. Da qui, poi, la richiesta di aiuto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre autobotti, un’autoscala e il funzionario di guardia Valmore Venturini. La strada è stata temporaneamente chiusa dai carabinieri fino alla completa messa in sicurezza dell’area, mentre la Polizia locale di Tavagnacco ha gestito la viabilità. Il fabbricato è andato distrutto, mentre l’abitazione attigua non ha subito grandi danni.