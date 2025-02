Labrador senza casa, lo strano caso dei 9 cuccioli non adottabili

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO– Vizi burocratici rischiano di allungare l’elenco dei cani senza famiglia. E’ l’allarme lanciato dall’associazione Amici della Terra, che denuncia la situazione in cui si ritrovano 9 cuccioli di labrador retriever, nati lo scorso agosto all’interno di un canile friulano, ai quali è stata negata la possibilità di adozione per tutti questi 6 mesi.

La loro madre, Dora, era arrivata nel rifugio per animali a luglio 2024, a seguito di una custodia giudiziale. Nessuno, però, si era accorto che Dora fosse in dolce attesa. Un mese dopo, la sorpresa e la nascita dei cuccioli avvenuta anche all’insaputa dello stesso proprietario, ovvero l’uomo oggetto del sequestro preventivo.

I cuccioli, due mesi dopo, sono stati microchippati dall’Azienda Sanitaria (ASUFC), senza, però, essere iscritti all’anagrafe canina, esattamente come avviene per i cani delle forze armate e di sicurezza. Un errore secondo la presidente di Amici della Terra, Gabriella Giaquinta, che ha causato un maltrattamento ai 9 fratellini, costretti a vivere in cattività, privati dell’affetto di una nuova famiglia o di quella del loro legittimo proprietario, ovvero il padroncino di Dora. Anche una sentenza della corte di Cassazione, ricorda Giaquinta, spiega in maniera inequivocabile che non ha applicazione “la regola dell’estensione del sequestro ai frutti della ‘cosa’ sequestrata”.

“I cuccioli sono stati lanciati in un limbo – sottolinea Giaquinta -, senza che sia stata fornita giustificazione e senza dare loro la possibilità di essere accolti nelle famiglie che erano interessate alla loro adozione”.