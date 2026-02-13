L’Accademia di Belle Arti di Udine inaugura il suo 10° anno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nel 2016, anno di avvio dell’unico corso, gli iscritti erano 75 per 52 posti. Oggi i ragazzi che la frequentano sono circa un migliaio. Sono i numeri dell’Accademia di Belle Arti Gian Battista Tiepolo di Udine, istituto privato che oggi ha inaugurato il 10° anno di attività. In un decennio, l’Accademia è cresciuta a ritmo esponenziale.

Oltre all’anno accademico, l’istituto ha inaugurato anche i nuovi spazi in viale Ungheria, nella struttura dell’Ardiss.

A scommettere sull’Accademia e a sostenerla negli anni scorsi è stata la Regione Friuli Venezia Giulia.