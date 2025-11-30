  • Aiello del Friuli
domenica 30 Novembre 2025
Cronaca
Un suggestivo videomapping illumina la facciata della stazione della Transalpina

L’accensione delle luci di Natale unisce le due Gorizie

Intanto a Gorizia prosegue tra migliaia di presenze la fiera di Sant'Andrea
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Il conto alla rovescia in italiano e sloveno e poi, la magia del Natale che si impossessa di piazza Transalpina. Si sono accese così in contemporanea, con il via dato dai sindaci Rodolfo Ziberna e Samo Turel, le luci natalizie ieri sera a Gorizia e Nova Gorica. Particolarmente suggestivo il videomapping che per tutto il periodo delle feste farà bella mostra di sé sulla facciata della stazione ferroviaria.

ZIBERNA

L’evento di ieri è stato il primo della settimana che culminerà venerdì pomeriggio sempre in Transalpina con la cerimonia di consegna da parte delle due Gorizie del titolo di Capitale europea della Cultura alle due città che lo saranno nel 2026, la slovacca Trencin e la finlandese Oulu.

A Gorizia intanto oggi prosegue la fiera di Sant’Andrea in centro cittadino: migliaia le presenze registrate ieri tra giostre e bancarelle gastronomiche.

