L’acqua nelle Valli ‘puzza ancora’, martedì incontro tra cittadini, sindaci e Cafc

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Martedì 5 novembre è stato fissato un incontro pubblico per affrontare con Cafc e gli amministratori l’emergenza che da quasi tre settimane colpisce le 19 frazioni delle Valli del Natisone, dove l’acqua risulta ancora proibita – per bere o cucinare – dall’ordinanza emessa il 16 ottobre dai sindaci di Savogna e Pulfero (queste le località coinvolte: Ieronizza, Stefenig, Stermizza, Barza, Montemaggiore, Franz, Losaz, Masseris, Dus e Iellina nel comune di Savogna, e di Ierep, Oballa, Medves, Zorza, Clin, Bardo, Pozzera, Marseu e Iuretig nel comune di Pulfero).

Nonostante le analisi effettuate da Cafc abbiano escluso rischi per la salute, l’acqua in molti punti delle località odora ancora … di gasolio, nonostante dovrebbe risultare inodore. Quel che è peggio, però, è che la causa dell’inquinamento da idrocarburi non sia stata ancora individuata. Una situazione che ha costretto diversi residenti ad evitare l’utilizzo di lavatrice e lavastoviglie e che li ha portati ad aguzzare l’ingegno. Questa, ad esempio, la soluzione adottata da un residente di Ieronizza affinchè i suoi due bimbi non percepiscano l’inquinante su piatti e posate.

Proprio per questo, i Comuni mantengono in vigore l’ordinanza, anche perché restano ancora in attesa delle ultime analisi effettuate dal Dipartimento di Prevenzione sugli ultimi campioni d’acqua prelevati la scorsa settimana dalle fontane pubbliche e da un’abitazione privata. Nel frattempo, prosegue la distribuzione di acqua potabile imbustata a Udine, ma la situazione sta esasperando la pazienza dei cittadini che all’incontro di martedì prossimo esporranno le loro preoccupazioni, chiedendo azioni concrete e un impegno anche di tipo economico. Tra le richieste rimborsi per le spese sostenute durante l’emergenza, una casetta dell’acqua fissa e contributi per installare depuratori domestici.