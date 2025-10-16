Lacrimogeni su corteo pro Pal, Roberti contro Di Lenardo

Aproposito degli scontri di martedì scorso, l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ha duramente criticato il consigliere comunale di Udine Andrea Di Lenardo per aver accusato le forze dell’ordine di aver utilizzato armi vietate.

“Mi auguro che il consigliere si scusi e ringrazi i poliziotti per aver usato quei lacrimogeni pur di non arrivare al contatto fisico”, ha riferito l’esponente regionale. “Non servono chissà quali competenze per sapere che i lacrimogeni sono quelli espressamente consentiti per il mantenimento dell’ordine pubblico”, ha aggiunto Roberti.

A stretto giro è arrivata la risposta del Capogruppo di Avs- Possibile che in una fotografia mostra anche le bombolette utilizzate due sere fa. “E’ paradossale che il gas CS sia stato utilizzato il 14 ottobre per la prima volta anche a Udine e che sia legale e impiegato regolarmente nelle manifestazioni in Italia. Ciò, nonostante una sentenza della Cassazione lo consideri arma chimica e nonostante sia vietato in guerra dalla Convenzione di Parigi sulle armi chimiche”.