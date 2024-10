L’addio a Don Luciano Segatto nel suo Tomadini

In quella che è stata la sua casa, l’Istituto Monsignor Francesco Tomadini di Udine, don Luciano Segatto ha ricevuto l’ultimo saluto dei suoi ragazzi, dei familiari, dei fedeli della comunità della parrocchia di Santa Maria Assunta, di tanti amici e delle istituzioni.

In tantissimi si sono ritrovati per un ultimo saluto a don Luciano, che si è spento giovedì sera in fraternità dopo un ricovero dovuto alla grave malattia che lo aveva colpito. Avrebbe compiuto 77 anni il 20 ottobre. I suoi ragazzi lo hanno ricordato con commozione e gratitudine.

A concelebrare la messa sono stati l’arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba e don Franco Saccavini, della chiesa di San Domenico, che condivideva con lui la gestione della parrocchia di Santa Maria Assunta dopo la scomparsa di don Dino Mantovani nel 2010.

Durante il funerale è stata condivisa una sua riflessione, contenuta nel testamento: “Non posso non credere nella risurrezione, perchè non mi soddisfano altre risposte. Non mi interessa il ricordo di chi ero o quanto ho fatto, sfuma presto… Non concime, ma energia, non ricordo, ma reincarnazione, che altro mi resta se non fidarmi di Gesù? Con lui risorgerò, se la grazia di Dio mi salva nonostante i miei peccati. Confido nella sua misericordia e nelle vostre preghiere. Ora scoppierà per me la pandemia degli affetti”.

Don Luciano Segatto sarà cremato e le sue ceneri saranno ospitate nel mosaico della chiesa del Tomadini.