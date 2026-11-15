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Cronaca

L’addio a Toni Capuozzo in diretta su Telefriuli

Lunedì alle 14.30 i funerali del giornalista nel Duomo di Udine. In mattinata, nella Pieve di Gorto, l’ultimo saluto a don Davide Larice.
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Telefriuli trasmetterà in diretta i funerali di Toni Capuozzo, in programma lunedì 16 novembre alle 14.30 nel Duomo di Udine. A celebrare la messa per il giornalista, morto giovedì a 77 anni, sarà padre Mariano Asunis, francescano e cappellano militare, suo amico fin dagli anni dei reportage di guerra.

Alle esequie saranno presenti i vertici di Mediaset, tra cui Carlo Gorla e Andrea Delogu. Resta da confermare la presenza di Pier Silvio Berlusconi. Salvatore Attanasio, padre dell’ambasciatore Luca, era atteso in Duomo, ma non ci sarà. Parteciperanno anche Mauro Gallinari, storico fotoreporter di Epoca, e Roberto Burchielli, il cameraman con cui Capuozzo ha realizzato tutti i suoi ultimi documentari. Durante la cerimonia si riascolterà la voce del giornalista nella “Preghiera dell’Alpino”, registrata con Glauco Venier al pianoforte.

Ma la giornata di domani sarà un lunedì di commiato per tanti friulani. Già alle 11, nella Pieve di Santa Maria di Gorto, a Luincis di Ovaro, l’arcivescovo Riccardo Lamba presiederà i funerali di don Davide Larice. Il fondatore del Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” scomparso anche lui giovedì scorso a 86 anni. Seguirà la sepoltura nel cimitero di Gorto.

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