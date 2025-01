Con una scusa è riuscita ad entrare a casa di una 84enne, che risiede nella periferia di Udine, e, dopo averla distratta, ha fatto razzia gioielli. L’anziana, che risiede a Chiavris, ha denunciato il furto ai carabinieri. Ha descritto la ladra come una giovane, che potrebbe aver avuto al massimo 30 anni, la quale ha rubato monili in oro per 20mila euro.