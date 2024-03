Faccia a faccia con una ladra scoperta in casa, in mano aveva un bel bottino

Al rientro nella loro abitazione, si sono trovati faccia a faccia con una ladra che aveva appena messo a soqquadro la casa alla ricerca di soldi e gioielli. Lo spavento non ha aiutato una coppia di coniugi di Cervignano del Friuli a evitare la fuga dell’estranea, sgattaiolata all’esterno dell’immobile attraverso una finestra lasciata inavvertitamente aperta e utilizzata pochi minuti prima per introdursi nella proprietà. La donna è scappata con quanto di prezioso era riuscita a trovare prima di essere scoperta, ovvero due collane in oro con diamanti incastonati, del valore di 4 mila euro, e 250 euro in contanti. Il colpo è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 26 marzo. Sul caso indagano i carabinieri della stazione locale. Fondamentale sarà la testimonianza dei due residenti per tentare di dare un volto alla delinquente.

La mattina di quella stessa giornata, lo ricordiamo, altri due malviventi erano stati sorpresi rovistare in un’altra abitazione di Cervignano. L’intervento della proprietaria e del vicino di casa, in questo caso, aveva però messo in fuga i ladri, dileguatisi attraverso il tetto a mani vuote.