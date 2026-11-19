Due furti andati a segno e uno fallito. E’ il bilancio del raid ladresco di ieri sera nella Destra Tagliamento. Coinvolti tre comuni ed altrettante abitazioni: Pordenone, Aviano e Porcia. Nel capoluogo, in via Brigata Toscana, i malviventi hanno preso di mira una casa e, dopo aver forzato una portafinestra, sono scappati con gioielli d’oro. Stesso copione a Marsure di Aviano, in via Del Zotto, dove i ladri sono entrati in una casa dopo aver rotto il vetro di una porta. A Porcia, invece, il colpo è fallito. Sugli episodi indagano i carabinieri.