BUSINESS FVG
giovedì 21 Agosto 2025
Cronaca

Ladri acrobati a Udine, due furti sventati nel Friuli occidentale

Malviventi in azione con i proprietari in vacanza. Quindici i colpi tentati da inizio agosto nel capoluogo friulano nella zona di piazzale Osoppo
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Mentre molti proprietari sono in vacanza, i topi d’appartamento tornano in azione in Friuli.  L’estate si conferma un periodo ad alto rischio per i furti in abitazione, d’altra parte, lo dice anche il famoso proverbio, ‘l’occasione fa l’uomo ladro’. A Fontanafredda, però, le contromisure adottate da un residente hanno sventato un colpo la notte del 19 agosto. Il proprietario, in ferie al mare, è stato allertato da un’app di videosorveglianza che qualcuno si era introdotto nella sua casa.  Dallo smartphone l’uomo ha visto uno sconosciuto incappucciato aggirarsi tra le stanze. Subito è scattata la chiamata alle forze dell’ordine che ha permesso ai Carabinieri di Sacile di arrestare il malvivente mentre cercava di fuggire. L’uomo, un georgiano di 40 anni domiciliato a Udine, è stato trovato in possesso di numerosi attrezzi da scasso ed è stato trasferito nel carcere di Pordenone.  La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri strumenti utili per i furti in casa, tra cui decine di chiavi e attrezzi per serrature.

Ma altri due georgiani sono stati arrestati in flagranza, ieri notte, dalla Polizia, mentre frugavano tra i cassetti di un’abitazione di Cordenons, i cui proprietari erano in ferie. Si tratta di due uomini di 50 e 52 anni che si erano introdotti in una casa di via Cortina. Sono stati i vicini, sentendo dei rumori sospetti, a permettere agli agenti delle volanti di arrivare tempestivamente sul posto e a cogliere i due ladri sul fatto. Domani è attesa la convalida dell’arresto da parte del gip del tribunale di Pordenone.

Sempre sul fronte dei furti, l’allarme resta alto anche a Udine. Da inizio agosto si contano almeno quindici furti o tentati furti in città. Un dato che aumenta sensibilmente se si considerano anche i comuni dell’hinterland udinese. Dopo i recenti colpi che hanno destato allarme nelle case di alcuni personaggi di spicco, nuove segnalazioni sono giunte alla nostra redazione.

Proprio negli ultimi giorni sono stati presi di mira diversi appartamenti nelle palazzine tra piazzale Osoppo e piazzale Diacono. In vie come Malborghetto, Caccia e Venzone, sono stati segnalati in azione ladri ‘acrobati’: si arrampicano e saltano da un balcone all’altro, dal secondo al quarto piano. Approfittando dell’assenza dei proprietari in vacanza, si introducono nelle case agendo sugli infissi dei balconi, spesso più vulnerabili rispetto alle porte d’ingresso blindate.

Dietro questi colpi potrebbero esserci membri di bande specializzate, ma anche lupi solitari, come quello sorpreso a Fontanafredda.

