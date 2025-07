Hanno svotato il frigorifero. Evidentemente erano assetati o non hanno trovato altro da rubare i ladri che, nei giorni scorsi, hanno fatto irruzione nella sede dei pescatori sportivi in via della Colonia a San Giorgio della Richinvelda.

Il furto è stato scoperto ieri. Sparite numerose bibite, il cui valore è stato quantificato in 100 euro. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti, i carabinieri del Radiomobile di Spilimbergo.