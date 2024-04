Ladri in casa mentre i proprietari dormono: doppio colpo a Gemona

Due furti in abitazione sono stati messi a segno a Gemona del Friuli nel cuore della notte, tra sabato e domenica.

Il primo colpo è avvenuto tra l’una e le 3 di notte di ieri, in via Cividale, ai danni di una donna di 87 anni, in quel momento in casa e addormentata. Dall’abitazione sono spariti diversi gioielli e monili in oro, ancora da quantificare.

La seconda razzia è stata commessa in via Pravarons, ai danni di un residente di 66 anni, cui sono stati sottratti beni per oltre 4 mila euro.

Su entrambi i casi indagano i carabinieri della stazione locale. È molto probabile che ad agire siano stati i componenti di un’unica banda.