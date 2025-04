Ladri di auto in azione a San Giorgio di Nogaro

Ladri di auto in azione la notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 aprile a San Giorgio di Nogaro. Approfittando dell’oscurità, ignoti hanno preso di mira diversi veicoli parcheggiati lungo le vie del paese.

In totale, tre mezzi sono stati manomessi: due automobili e un ciclomotore. Tuttavia, solo una vettura, una Ford Ka di proprietà di un 61enne, è stata effettivamente sottratta. Il tentativo di furto di un’Opel Corsa, appartenente a un residente di 53 anni, è fallito, ma il proprietario ha ritrovato l’auto con un finestrino posteriore in frantumi e il blocco di accensione forzato. Anche il furto di uno scooter, inizialmente riuscito, si è concluso con il ritrovamento del mezzo, danneggiato e abbandonato in una zona limitrofa, da parte del legittimo proprietario, un 46enne del posto.

Tutte le vittime hanno sporto denuncia ai Carabinieri di San Giorgio di Nogaro nella mattinata di ieri. Le indagini sono ora in corso, condotte dai militari della stazione locale in collaborazione con i colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile di Latisana. Per risalire all’identità dei responsabili, gli inquirenti stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, sia pubbliche che private, presenti nelle aree interessate dai furti.