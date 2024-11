Ancora furti in casa in Friuli. Tre quelli denunciati ai carabinieri. I ladri hanno visitato l’abitazione di un uomo di Basiliano, dalle quale hanno rubato oro per 15mila euro. Più modesto il bottino in due case tra Rivignano Teor e Castions di Strada, dalle quali sono stati rubati rispettivamente oro per mille euro e soldi per 40 euro.