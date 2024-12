Ladri “golosi” in pasticceria: rubati soldi e una torta

Chissà se il loro obiettivo era davvero quello di rubare una torta oppure, visto il magro bottino, si sono dovuti accontentare di un dolce. Sta di fatto che ignoti, tra le 13 di ieri e le 5 di questa mattina, sono entrati da una finestra nella pasticceria Dolce Vita, in piazza Giardini Pubblici a Codroipo, e, dopo aver rovistato ovunque, hanno rubato dal registratore di cassa 200 euro. Prima di andarsene, però, hanno prelevato una torta in vendita. Sul posto per i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri.