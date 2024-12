Ladri in azione a Codroipo, 4 case svaligiate

Ladri in azione nel medio Friuli. 4 i furti in abitazione portati a termine sabato scorso a Codroipo. Tutti sono avvenuti dopo il tramonto e previa effrazione di porte o finestre. Nel primo caso i malviventi hanno svaligiato la casa di una 74enne, portando via gioielli per un ammontare di 5 mila euro.

Nel secondo e terzo caso i bottini sono stati più magri. A casa di un 69enne sono stati sottratti due soli orecchini in oro stimati in 400 euro. A casa di una signora di 68 anni, invece, sono stati rubati 200 euro in banconote. Da un’abitazione di un 62enne, infine, sono spariti monili in oro per un ammontare di 2600 euro.

Su tutti e 4 i casi indagano i carabinieri della stazione locale dei carabinieri. E’ molto probabile che ad agire sia stata un’unica banda.