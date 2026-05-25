Ladri in azione a Udine: colpi lampo e case segnate

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Scia di furti e tentati colpi negli ultimi giorni a Udine, con azioni rapide e sopralluoghi. In viale Ledra, nella notte tra sabato e domenica, ignoti hanno rubato una cassaforte in 30-40 secondi. L’allarme è scattato immediatamente facendo correre sul posto il pronto intervento, ma la fuga dei malviventi è stata fulminea.

In via Planis, un condominio è stato prima ispezionato da alcune persone a volto scoperto, con segni lasciati sui cilindri delle porte. Lo stesso edificio è stato poi visitato nella notte dalla banda. A metterla in fuga è stato un sistema di allarme di ultima generazione che attiva flash dalle telecamere. Sempre in zona sono stati segnalati altri movimenti sospetti.

In via San Valentino un residente ha denunciato serrature manomesse con il “topolino”, attrezzo da scasso simile a una chiave universale, e porte segnate con la colla per monitorare gli accessi. In questo caso l’intervento dei carabinieri ha evitato il furto.

Sempre la scorsa settimana, inoltre, in pieno centro una tanica di benzina è stata incendiata davanti alla porta secondaria di un negozio da poco aperto, causando fortunatamente danni limitati. Le indagini – anche in questo caso – sono in corso.