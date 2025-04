Ladri in azione, denunciati tre furti a Udine, Latisana e Torviscosa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I ladri non si fermano nemmeno nella settimana santa: denunciati tre furti ai carabinieri. Il primo è accaduto tra le 17.20 e le 18.10 a Udine in via Sacile, dove i malviventi sono entrati nell’abitazione di un medico di 66 anni approfittando di una porta secondaria rimasta aperta. In meno di mezz’ora, i ladri hanno individuato la cassaforte dove il padrone di casa custodiva alcuni monili d’oro e l’hanno scassinata con la flex. Il bottino ammonta a 8mila euro. Indaga la radiomobile di Udine.

Il secondo colpo è stato messo a segno durante la notte a Latisana. Nel mirino dei ladri il locale U-Sushi di via Sottopovolo, gestito da un cittadino cinese di 28 anni, da dove sono stati asportati 18 tablet e il fondo cassa di 1.300 euro. Il ristoratore ha denunciato il furto ai carabinieri della Compagnia di Latisana.

Infine, il terzo furto è avvenuto nella notte a Torviscosa, dove i ladri hanno rubato un’automobile, una Mazda Cx5, di proprietà di un uomo di 52 anni. La vettura, non assicurata contro il furto, era parcheggiata fuori dalla sua abitazione in via Pavia. Indagano i militari dell’arma di Cervignano.