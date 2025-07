Ladri in azione nella Bassa: spariti contanti, ori, orologi e quadri

Ladri in azione nella Bassa Friulana, dove sono stati commessi due furti in abitazione e un furto con destrezza con la tecnica dell’abbraccio. Il primo colpo è stato commesso a Palazzolo dello Stella ai danni di un friulano di 78 anni . Dopo aver forzato un infisso, i malviventi sono entrati rubando 5 mila euro in contanti e due quadri di pregio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rivignano. La stessa pattuglia si è poi recata nell’abitazione di un 54enne di San Giorgio di Nogaro, al quale erano stati rubati, sempre previa effrazione di una finestra, due orologi e monili in oro.

A Rivignano, infine, è andato in scena l’ultimo furto con la tecnica dell’abbraccio. Questa volta ai danni di un 76enne originario di Pocenia al quale è stata sfilata una collana del valore di 2500 euro. L’uomo stava passeggiando per il centro del paese, quando è stato avvicinato da una sconosciuta che lo ha abbracciato con un pretesto.