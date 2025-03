Ladri in casa a San Daniele e Tarcento: bottino complessivo di 25 mila euro

Ancora furti in abitazione in Friuli, con due colpi messi a segno a San Daniele del Friuli e Tarcento, in assenza dei proprietari.

Nel primo caso una donna di 56 anni, rincasata ieri sera, ha scoperto che le erano stati rubati gioielli per 10mila euro. E’ successo tra le 20.30 e le 22.30. I malviventi sono entrati nell’abitazione forzando un infisso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Martignacco.

A Tarcento, invece, una donna di 89 anni si è assentata da casa per alcuni giorni. Ieri sera, al rientro, ha trovato la casa a soqquadro. I ladri, dopo aver forzato la porta di ingresso, se ne sono andati con contanti per 15mila euro e gioielli in oro e argento, il cui calore è ancora da quantificare. Sono arrivati sul posto i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Cividale. Indagini dei militari.