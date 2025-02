Ladri in casa del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni

Brutta sorpresa per il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni. “Venerdì sera attorno alle 23 – racconta il primo cittadino – siamo tornati nella nostra casa di Tricesimo e abbiamo trovato tutto a soqquadro. I ladri hanno forzato una finestra e sono penetrati in cerca di preziosi e denaro. Per fortuna non li hanno trovati, perché non abbiamo ori e contanti nell’abitazione, ed è suonato l’allarme. I ladri – conclude – sono scappati acciuffando solo qualche cianfrusaglia”. Il sindaco De Toni ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione locale.