Ladri in casa mentre dorme, rubata una macchina a Udine

Malviventi in azione tra Udine e Campoformido. Ignoti ieri notte si sono introdotti nell’abitazione di un 60enne di Udine approfittando del suo sonno. Dopo aver forzato una porta a vetri, si sono mossi rapidamente all’interno della casa, riuscendo a trovare le chiavi di una Volkswagen Golf parcheggiata nella via adiacente. Con l’auto del proprietario, i ladri sono poi fuggiti, facendo perdere le proprie tracce.

Un secondo episodio si è verificato sabato notte a Campoformido, dove una donna di 62 anni è stata derubata di un orologio e di gioielli per un valore stimato di circa 2.000 euro. Su entrambi i furti stanno indagando i carabinieri di Udine, impegnati a raccogliere elementi utili per risalire ai responsabili.