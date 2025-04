Non hanno trovato nè soldi nè gioielli. Ma non potevano uscire da una casa di Zoppola, in via Zara, a mani vuote. Così i ladri che ieri sera hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per rubare nell’abitazione, sprovvista di antifurto e telecamere di sorveglianza, se ne sono andati con tre uova di Pasqua e un paio di occhiali da sole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fiume Veneto.