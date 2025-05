E’ di mille euro in contanti il bottino di un furto in abitazione commesso ieri mattina a Cervignano del Friuli. La sottrazione è stata denunciata questa mattina ai carabinieri da un cittadino di 65 anni. Stando a quanto raccontato dalla vittima, ignoti si sarebbero introdotti al primo piano dalla sua della sua residenza, sottraendo le banconote che erano nascoste in salotto.