Ladri in gioielleria, sfondato il caveau: colpo da 100mila euro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un raid chirurgico, rapidissimo e con strumentazione sofistica. È quello messo a segno ieri notte ai danni della gioielleria New Gold di piazza del Popolo, nel cuore di San Vito al Tagliamento. Un colpo che, secondo le prime stime, ha fruttato ai banditi un bottino superiore ai 100mila euro.L’allarme è scattato all’1.30. La banda, composta da almeno due uomini a volto coperto, è entrata in azione utilizzando una pinza idraulica: un attrezzo solitamente in dotazione ai Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. Il dettaglio non è casuale: i carabinieri stanno verificando il collegamento con i furti di attrezzature tecniche avvenuti nei mesi scorsi in alcuni distaccamenti dei pompieri del Friuli.Una volta sventrata la porta d’ingresso, i malviventi si sono mossi con estrema precisione. Non si sono limitati a ripulire le vetrine espositive, ma sono riusciti a violare il caveau, forzando la cassaforte e razziandone il contenuto tra gioielli e orologi di pregio.Completato il colpo in pochi minuti, i ladri si sono dileguati a bordo di un’Audi nera che li attendeva a fari spenti, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo dell’Arma. Prima, però, per confondere alcuni residenti che nel frattempo si erano affacciati alle finestre, hanno acceso dei fumogeni.Al vaglio dei militari ci sono ora le immagini della videosorveglianza cittadina e della rivendita, che avrebbero ripreso le fasi dell’assalto.Il sospetto è che si tratti di una banda di professionisti specializzata in colpi ad alto impatto tecnologico.