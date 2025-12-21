Ladri in strada, denunciati due furti d’auto

Le strade di Udine sono state prese di mira dai ladri. Oggi due persone hanno denunciato il furto della loro auto ai carabinieri del capoluogo friulano. Il primo è avvenuto mercoledì, ai danni di un uomo di 36 anni di Reana del Rojale. Il proprietario aveva parcheggiato la vettura, una Grande Punto del valore di 2mila euro, in via Martignacco e quando è tornato non c’era più. Il secondo risale a questa notte. A sparire una Grand Cherokee del valore di 12mila euro, parcheggiata dal proprietario, un udinese di 29 anni, in via Amalteo.