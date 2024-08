Due furti in abitazione sono stati denunciati ai carabinieri. Il primo è avvenuto a Lignano Sabbiadoro, in via Gorizia, dove ignoti, apparentemente senza alcuna effrazione degli infissi, hanno rubato da una cassaforte a muro 2mila euro in contanti oltre ai documenti di madre e figlia.

A Premariacco, invece, da una casa non più abitata sono spariti generi alimentari. In questo caso i ladri sono entrati dopo aver forzato una delle finestre.