Ladri nel mini market: rubati soldi e fuochi d’artificio

In vista di Capodanno, ladri fanno incetta di fuochi d’artificio al mini market. Approfittando del buio, ieri notte hanno forzato la porta d’ingresso posteriore e si sono poi introdotti nel negozio di via Umberto Primo, a Rivignano Teor. Ad essere preso di mira il negozio di proprietà di una 36enne di nazionalità indiana, che ha denunciato questa mattina ai carabinieri della locale stazione il furto di numerosi giochi pirici, in particolare petardi e fontane, e del registratore di cassa, dentro il quale c’erano 500 euro in contanti. Il danno complessivo è di 2mila euro.