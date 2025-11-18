Ladri scatenati: svaligiate aziende, auto, ristoranti e abitazioni

Continua l’ondata di furti in Friuli. I ladri hanno preso di mira non solo abitazioni ma anche un’azienda, un’auto e un ristorante. Mentre a Corno di Rosazzo, da due case, sono stati rubati gioielli in oro per un valore di 15mila euro, a Ronchis ignoti si sono introdotti alla Giardini in stile rubando attrezzatura giardinaggio: il danno è ancora in corso di quantificazione.

Ladri anche al ristorante Il Campanile di Cervignano da dove sono stati prelevati monili, denaro e alcolici per mille euro. A Udine infine, in via Marsala, con un jammer disturbatore di frequenze malviventi sono riusciti ad aprire un’auto. E’ stato rubato uno zainetto contenete attrezzatura informatica del valore di 1000 euro. Indagano i carabinieri.