Ladri “svuotano” la Conad, ritrovata l’auto usata per commettere numerosi furti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Hanno prima forzato una porta d’ingresso, poi hanno puntato dritto verso i registratori di cassa dai quali hanno prelevato denaro contante per il quale il proprietario si è riservato di quantificare la somma.

Furto, ieri notte, nel supermercato Conad di Montereale Valcellina. Ad accorgersene, questa mattina, è stato lo stesso titolare del punto vendita che ha immediatamente allertato i carabinieri. I militari, alle 21 di ieri, avevano intercettato, sempre a Montereale, un’Audi A6 Avanti rubata il primo ottobre in una concessionaria di Rovigo.

Ad allertare i carabinieri i lettori targhe, che avevano poco prima registrato il transito di quella macchina nel comune della Valcellina.

Le ricerche hanno permesso di rintracciare l’automobile parcheggiata in località Grizzo. All’interno del bagagliaio, i militari hanno trovato vari arnesi da scasso (tra cui cacciaviti, una smerigliatrice, un’accetta e delle ricetrasmittenti portatili) che sono stati posti sotto sequestro, così come l’autovettura, per i successivi accertamenti.

Dei ladri, invece, nessuna traccia. Probabilmente quegli arnesi erano stati già utilizzati per compiere diversi furti a Nordest, così come viene facile pensare che stessero pianificando altri colpi.