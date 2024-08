Ladri in azione sventrano cassaforte, svaligiate due case

Ancora ladri in azione ieri sera in Provincia di Udine. Il primo colpo, il più consistente, è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di ieri a Tavagnacco.

Qui una banda ben organizzata è riuscita ad entrare in un’abitazione dopo avere manomesso la porta d’ingresso. Una volta dentro la proprietà, i malviventi si sono diretti verso la cassaforte a muro che custodiva al suo interno gioielli e contanti. Con mestiere, i ladri sono riusciti a sventrare il forziere portando un bottino di circa 20mila euro fra banconote e ori.

Il secondo furto è stato messo a segno sempre ieri sera, questa volta a Zompicchia di Codroipo, dove topi di appartamento si sono introdotti in una casa privata scassinando una finestra. I ladri, dopo aver messo a soqquadro stanze e armadi, sono scappati portandosi via monili in oro stimati in 10 mila euro.

Su entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri di Campoformido. Saranno le indagini dei militari dell’Arma a stabilire se i due furti sono stati commessi dalla stessa banda, viste la fascia oraria compatibile e le modalità di esecuzione.