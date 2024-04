Ladro entra in casa mentre proprietario butta l’immondizia: un anno di reclusione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Era entrato in un palazzo di via Vittorio Veneto a Udine, approfittando della porta lasciata socchiusa dal proprietario, l’imprenditore Angelo Casa, uscito per buttare la spazzatura. Oggi Khaireddine Souchi, cittadino algerino di 39 anni senza fissa dimora, è stato condannato con il rito abbreviato dal Tribunale di Udine a un anno di reclusione per tentato furto in abitazione.

Tutto è accaduto 13 giorni fa. Quella sera l’uomo, ignaro di essere inquadrato dalle telecamere di sorveglianza interne, si è intrufolato nell’edificio. Poco dopo è stato però sorpreso dal padone di casa al primo piano in fase di ristrutturazione. L’imprenditore lo ha bloccato e ha chiamato i carabinieri, intervenuti dopo alcuni minuti. Gli uomini dell’arma hanno così arrestato il 39enne che il giorno successivo è comparso per direttissima davanti al giudice Emanuele Lazzaro. L’arresto è stato convalidato e per l’uomo è stato disposta la misura cautelare in carcere.

Souchi si era difeso sostenendo di essere entrato solo per cercare un giaciglio per la notte. La sua versione non ha convinto il giudice, che stamattina ha emesso la sentenza di condanna.