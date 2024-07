Ladro dalle mani lunghe a Lignano, dopo il furto palpeggia turista che dorme

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un cittadino italiano, del quale al momento non sono state ancora rese note le generalità, è stato arrestato dalla polizia dopo aver rubato ieri notte in una villetta a Lignano Pineta e palpeggiato le parti intime di una turista straniera che stava dormendo con un’amica.

L’uomo, approfittando del fatto che la porta della casa non era stata chiusa a chiave, è entrato arraffando dispositivi elettronici e di valore. Ma prima di fuggire si è introdotto in una camera da letto, dove stavano dormendo due giovani straniere, mentre una terza non era ancora rientrata in casa.

Una delle ragazze, che ha immediatamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, si è svegliata improvvisamente. Ha riferito di essere stata palpeggiata alle parti intime da un uomo, che se l’è trovato di fronte e del quale ha saputo dare una descrizione sommaria.

Una volta raccolte le prime informazioni sull’accaduto, i poliziotti che prestano servizio estivo a Lignano hanno individuato l’uomo che, una volta arrestato, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.