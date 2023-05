L’Adunata degli Alpini sposta le auto

Durante l’Adunata di Udine, le vetture non potranno essere parcheggiate negli stalli blu a raso di Udine presenti all’interno della zona rossa e verde. L’invito a posteggiare la propria vettura nei garage, nelle corti interne o nei parcheggi in struttura è stato rivolto da Ssm ai residenti e agli abbonati del centro del capoluogo friulano, che dal 12 al 14 maggio subiranno alcune restrizioni in merito alle soste dei propri automezzi e motocicli.

Come previsto dall’ordinanza del Comune di Udine, agli utenti abbonati residenti in zona verde e rossa sarà consentito parcheggiare senza oneri nelle tre giornate dal 12 al 14 maggio 2023 in tutte le zone su strada non comprese nella zona rossa e verde o, in alternativa, fino ad esaurimento dei posti, nei park in struttura di Piazza Primo Maggio, Tribunale e piazza Venerio.

Gli utenti potranno posteggiare i mezzi entro le 8 di mattina del 12 maggio. Gli stessi veicoli potranno essere recuperati entro le 7 di lunedì mattina, 15 maggio. Salvo casi urgenti, queste auto rimarranno parcheggiate per tutto il periodo dell’adunata, senza possibilità di utilizzo e ritiro.

Da venerdì 12 e sabato 13 maggio, ricorda sempre SSM, gli stalli blu non presenti nelle zone rosse o verdi, saranno utilizzabili con la solita tariffazione e i consueti orari.

Nelle giornate di sabato e domenica, infine, sarà interdetta la sosta anche in via Roma e via Battistig.

TUTTE LE INFO SU: https://www.ssm.it/adunata-alpini-2023 e https://www.adunatalpini.it/cartine/