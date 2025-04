L’Aeronautica protagonista a Go 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tredici giornate dedicate alla conoscenza del mondo dell’aeronautica con gran finale il 24 maggio con un’esibizione delle Frecce Tricolori in occasione della tappa del Giro d’Italia. E’ la cultura del volo la protagonista degli eventi organizzati a Gorizia dall’Aeronautica Militare in collaborazione col Comune tra il 5 ed il 15 maggio, con evento conclusivo appunto il 24 in occasione della Corsa rosa. Ma al centro dell’evento saranno anche i ragazzi delle scuole goriziane: 175 gli studenti infatti coinvolti tra il 5 e l’8 maggio in lezioni specifiche all’Istituto Galilei, mentre il 9 maggio – in concomitanza col Media Day – potranno finalmente fare conoscenza diretta coi velivoli all’aeroporto goriziano Duca d’Aosta.

Tra il 12 ed il 14 maggio per i ragazzi spazio alla parte pratica dell’approccio al volo.

Il 15 maggio alle 20.45 al Teatro Verdi ci sarà la banda musicale dell’Aeronautica, che proporrà un concerto in cui verranno raccontati in note l’Europa e i suoi valori. L’evento conclusivo come detto coinciderà con l’arrivo di tappa della Treviso-Nova Gorica il 24 maggio, quando le Frecce Tricolori sorvoleranno il traguardo di piazza Transalpina una ventina di minuti dopo la fine della corsa, prevista attorno alle 17.