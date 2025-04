Lago di Cavazzo, protesta contro il canale derivatore

“Rispetto al progetto del canale derivatorio la Regione si fermi e ascolti le posizioni delle comunità e dei Comuni di Osoppo, Trasaghis, Bordano e Cavazzo Carnico, che a seguito degli approfondimenti fatti e delle evidenze emerse hanno espresso la contrarietà all’opera”. A dirlo è la consigliera regionale del Pd Manuela Celotti a margine della manifestazione che si è svolta oggi a Cavazzo per dire no al canale derivatorio. Sulla stessa linea d’onda il collega di partito Massimo Mentil: «Il progetto del canale derivatorio – sottolinea – si conferma inadatto e sbagliato: non va nella direzione della necessaria valorizzazione del territorio, questo non è certo il modo di dare risposte al territorio montano». Critica anche la consigliera di Alleanza Verdi Sinistra Serena Pellegrino: “La centrale idroelettrica a nord e la captazione dell’acqua prevalentemente per uso industriale a sud – evidenzia Pellegrino – metteranno in serio pericolo la vita del lago impedendo la sua rinaturalizzazione. Un progetto così fortemente impattante avrà evidenti conseguenze”.