Lago di Cavazzo, si muove il Parlamento europeo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La situazione del lago di Cavazzo finisce sotto la lente dell’Europa. La vice presidente della Commissione Petizioni del Parlamento europeo, Cristina Guarda ha incontrato comitati di cittadini e amministratori della zona del lago dei tre Comuni, dopo che nel luglio scorso l’ex sindaco di Cavazzo Carnico, Franceschino Barazzutti, aveva inviato una petizione proprio al Parlamento europeo.

Al centro, lo scarico delle acque gelide e torbide della centrale idroelettrica di Somplago e la derivazione dallo scarico del lago richiesta dal Consorzio di Bonifica, che rischierebbero di compromettere l’ecosistema del lago. Tra le richieste dei comitati e degli amministratori la realizzazione di un bypass per evitare lo scarico e da cui attingere l’acqua.

Una visita, quella di oggi, che ha lasciato soddisfatti amministratori e comitati.