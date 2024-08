Lotta in laguna, orata gigante pescata tra Marano e Lignano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Pesca fortunata tra Marano e Lignano. Un’orata gigante da 5 chili e mezzo è stata catturata questa mattina in laguna da due amici, il 27enne Omar Gerussi di Lignano Sabbiadoro e Fabio Stentardo, 44 anni di Tricesimo.

La coppia di pescatori è riuscita in quella che definisce un’impresa da record. “Non ricordiamo una cattura di questo genere in laguna”, spiega a Telefriuli Fabio. “L’ultima di questo tipo, documentata e pesata, risale al 13 maggio del 2022 e riguardava un’orata di ‘appena’ 5kg”.

L’uscita in mare è iniziata domenica notte, quando Omar e Fabio sono andati a fare un pieno di canolicchi verso Porto Buso. Dopo il carico di esche fresche, i due si sono poi diretti in barca verso l’Isola Marinetta. Il loro unico scopo era catturare qualche bel branzino per le loro famiglie. Dopo i primi abboccamenti, quando il mulinello ha iniziato a girare all’impazzata, Fabio ha subito capito che c’era qualcosa di anomalo. A quel punto è iniziato il combattimento. “L’orata si è opposta con tanta forza. Abbiamo faticato a tirarla su, tanto che abbiamo rotto anche il retino. Mai, però, mi sarei aspettato una cattura di questo tipo, grande quasi quanto mia figlia di 2 anni e mezzo “. Un’impresa che terminerà nei prossimi giorni in una grigliata per almeno 8 persone.