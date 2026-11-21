Quali attività affidare all’intelligenza artificiale e come capire se il lavoro migliora davvero? Da queste domande è partito il confronto di questo pomeriggio alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, nella sede di Udine. L’incontro, intitolato “L’AI nella tua attività: da dove cominciare”, è stato organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Udine con il supporto di Fidimpresa Friulveneto.

Al centro del dibattito, le esigenze delle imprese del terziario e i primi passi per introdurre l’AI nel lavoro quotidiano. Si è parlato di come individuare i processi da migliorare, scegliere gli strumenti adatti e coinvolgere i collaboratori nelle prime sperimentazioni, misurandone i risultati.

Dopo i saluti di Fabio Passon, vicepresidente provinciale di Confcommercio, e di Paolo Licata, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, il direttore di Fidimpresa Friulveneto Mauro Rocchesso ha illustrato gli strumenti a sostegno dell’innovazione aziendale. Alla tavola rotonda sono intervenuti Luca Mastella di Learnn, Matteo Arnaboldi di Morfeus Hub e Pierpaolo D’Odorico di Datapizza. A chiudere l’incontro, riservato ai soci di Confcommercio Udine, le domande del pubblico.