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Cronaca

Laipacco, parte la riqualificazione dell’area sportiva

Investimento da oltre un milione di euro per il nuovo parco di quartiere: lavori conclusi entro giugno 2027
Redazione
Autore: Redazione

Questa mattina il Comune di Udine ha consegnato i lavori per la riqualificazione dell’area sportiva di via Laipacco, una delle principali opere di comunità promosse dall’Amministrazione De Toni per creare nuovi spazi pubblici nei quartieri.

L’intervento, finanziato con oltre un milione di euro, ridisegnerà completamente l’area. Il cuore dell’opera riguarda lo spazio accanto alla palestra: il campo da basket sarà valorizzato e reso più fruibile, i parcheggi verranno sistemati e sarà realizzata una nuova area verde. Nascerà così un vero e proprio parco di quartiere, pensato per restituire alla comunità un’ampia zona completamente rinnovata e integrata con gli impianti sportivi esistenti, già frequentati.

Il progetto prevede inoltre la riorganizzazione della viabilità interna e dei parcheggi, con la realizzazione di 65 stalli, quattro dei quali riservati alle persone con disabilità. Saranno realizzate nuove pavimentazioni drenanti, percorsi pedonali e ciclopedonali sicuri e nuovi portabiciclette, che miglioreranno complessivamente l’accessibilità e la connessione dell’area.

La consegna dei lavori, con il cantiere in avvio lunedì, è un ulteriore tassello di un articolato programma di interventi dedicati a Laipacco. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è restituire ai residenti luoghi più curati e sicuri, che possano diventare punti di riferimento per la vita quotidiana del quartiere. Non a caso, in una prospettiva di più più lungo periodo rientra anche il prolungamento del marciapiede lungo via Laipacco, intervento che richiede ulteriori passaggi tecnici.

Coms detto, l’intervento di Laipacco è la prima delle tre opere nei quartieri decise dall’Amministrazione comunale. Tra queste opere anche la nuova casa di quartiere prevista nel quartiere Aurora, progetto già approvato, e il nuovo spazio destinato alle associazioni a Paderno, che sarà ricavato nell’ex casa del custode della scuola Marconi. Progetti diversi, accomunati dalla volontà di rafforzare i servizi di prossimità e offrire ai cittadini nuovi spazi nei quali costruire comunità.

“Questa Amministrazione sta investendo in modo diffuso nei quartieri, partendo dall’ascolto delle persone che li vivono ogni giorno. Attraverso i Consigli di quartiere raccogliamo esigenze e problematiche e comprendiamo quali servizi e spazi ancora mancano. Interveniamo con opere puntuali dove necessario e, allo stesso tempo, programmiamo interventi strutturali attesi da tempo. Gli spazi destinati alla comunità sono una parte fondamentale di questo percorso: l’area che rinascerà a Laipacco ne è uno degli esempi più significativi. Restituiremo al quartiere un luogo completamente rinnovato, accessibile e capace di accogliere sport, socialità e vita comunitaria”.

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