L’Amariana non smette di bruciare. Focolai a Goriuda e sul Dobis

In attesa della pioggia prevista per la tarda sera di oggi e le giornate di domani e venerdì, in Carnia continua l’attività di monitoraggio e bonifica degli incendi. Dopo gli interventi di questa mattina, sul Monte Amariana, a Moggio e Chiusaforte, nel pomeriggio alcuni focolai hanno ripreso vigore sull’Amariana, dove 2 aerei canadair hanno lavorato con getti d’acqua sulle zone più alte dei versanti nord, sud ed ovest. Nel frattempo l’elicottero del servizio regionale si è concentrato sui roghi presenti sulle aree medio-basse, mentre 5 squadre via terra, tra corpo forestali, protezione civile e vigili del fuoco hanno proseguito le attività di consolidamento dei perimetri.

Permane alta l’attenzione anche in zona Goriuda, in località Chiusaforte, dove sono stati rilevati ulteriori fumi sulla parte sommitale, così come sul monte Dobis, dove i soccorritori sono intervenuti per tenere sotto controllo alcuni piccoli focolai.

Non si riscontrano, invece, criticità a Moggio Udinese.